Магомедшарипов: рад, что Нурмагомедов закончил с рекордом 29:0

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов поддержал решение чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Магомедшарипов: рад, что Нурмагомедов закончил с рекордом 29:0
  • © khabib.com

«Я следил за этой ситуацией. Рад, что он закончил карьеру с таким рекордом. 29:0 — это тоже очень красиво. Не менее красиво, чем 30:0», — приводит слова Магомедшарипова ТАСС.

19 марта 32-летний Хабиб Нурмагомедов официально подтвердил своё решение завершить карьеру бойца. Титул UFC в лёгком весе был объявлен вакантным. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 

Ранее Магомедшарипов заявил, что не намерен проводить бой с Родригесом.

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