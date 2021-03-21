Магомедшарипов: рад, что Нурмагомедов закончил с рекордом 29:0

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов поддержал решение чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Я следил за этой ситуацией. Рад, что он закончил карьеру с таким рекордом. 29:0 — это тоже очень красиво. Не менее красиво, чем 30:0», — приводит слова Магомедшарипова ТАСС.

19 марта 32-летний Хабиб Нурмагомедов официально подтвердил своё решение завершить карьеру бойца. Титул UFC в лёгком весе был объявлен вакантным. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках на профессиональном уровне, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Ранее Магомедшарипов заявил, что не намерен проводить бой с Родригесом.