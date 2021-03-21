Магомедшарипов заявил, что не намерен проводить бой с Родригесом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов заявил, что у него нет желания проводить бой с мексиканцем Яиром Родригесом после того, как их поединок несколько раз срывался.
Магомедшарипов заявил, что не намерен проводить бой с Родригесом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Думаю, эта история уже закончена. Смысла в этом поединке не вижу. В пятый раз он сливается с боя. Трижды был контракт, два раза были переговоры — тоже соглашался, а потом снова давал отказ. Смысла нет уже с ним драться. У меня у самого желания уже нет, мотивации нет. Когда знаешь, что человек не хочет драться — для чего мне с ним нужен бой? Настроя нет», — сказал Магомедшарипов в интервью Youtube-каналу «Обзор Press».

В последний раз россиянин дрался 9 ноября 2019 года, когда победил единогласным решением судей американца Келвина Каттара. После этого было несколько попыток организовать боя с Родригесом, но все они потерпели неудачу.

Ранее Магомедшарипов высказался о бое Бетербиева с Дайнесом.

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