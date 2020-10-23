Хасбулаев считает, что Махачев может стать чемпионом UFC в лёгком весе
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- РИА Новости
«Ходили слухи, что Фергюсон мог выйти на замену Рафаэлю Дос Аньосу в бое с Махачевым? Ислам взял бы верх над Фергюсоном. Ислам не сильно уступает Хабибу и продолжает прогрессировать как в стойке, так и в партере. Если он будет работать столь же усердно, то вполне может стать следующим российским чемпионом UFC в лёгком весе. Разумеется, уже после того, как Нурмагомедов завершит карьеру», — заявил Хасбулаев RT.
Ранее он рассказал, как Хабиб Нурмагомедов пережил смерть отца.