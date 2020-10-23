Двоюродный брат Нурмагомедова рассказал, как Хабиб пережил смерть отца

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Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как чемпион UFC пережил смерть своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Двоюродный брат Нурмагомедова рассказал, как Хабиб пережил смерть отца
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«Да, у него были очень тёплые отношения с отцом. Они всё время были вместе — и дома, и в зале. Поэтому Хабиб испытывал гораздо большее давление после смерти Абдулманапа, чем мы все. Всё же мы его ученики, а он сын. Ему приходилось тяжелее», — заявил Хасбулаев RT.

Он также рассказал, как изменились требования Нурмагомедова к себе после смерти отца.

«Думаю, в этот момент он осознал, что может рассчитывать исключительно на себя. Понял, что Абдулманапа больше нет рядом, поэтому в некоторых моментах стал выкладываться гораздо больше, чем раньше. Считаю, что Хабиб подходит к схватке с Джастином гораздо более мотивированным, чем к предыдущим битвам», — добавил двоюродный брат Нурмагомедова.

Ранее он рассказал, насколько велика заслуга тренера Хавьера Мендеса в успехах Нурмагомедова.

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