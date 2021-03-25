Брат Нурмагомедова рассказал о жизни бойца после карьеры

Двоюродный брат российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов ответил на вопрос, как изменился боец, после того как объявил о завершении карьеры.

«Когда гуляли по Сан-Франциско, Хабиб рассказывал о своих воспоминаниях, когда ещё был бойцом и приезжал сюда. Говорил, что не мог многого себе позволить в плане питания, например. А сейчас он может спокойно двигаться, купить себе кофе и гулять по городу», — приводит слова Абубакара Нурмагомедова «Чемпионат».

По его словам, Хабиб Нурмагомедов всегда был жизнерадостным человеком.

«Хабиб был очень рад, когда мы в Сан-Франциско прилетели и у него не было тренировочного кэмпа», — добавил он.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года. 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов не вернётся в октагон.

Ранее сообщалось, что UFC исключил Нурмагомедова из всех рейтингов.