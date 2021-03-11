Лидерство Яна и отсутствие Минеева: рейтинг лучших российских бойцов ММА по дивизионам за март 2021 года

Вслед за сводным рейтингом сильнейших российских представителей смешанных единоборств RT публикует список лучших в отдельных дивизионах. Кто может отобрать у Петра Яна звание сильнейшего бойца легчайшего веса, какое место в топе средневесов занял Магомед Исмаилов и почему в списке отсутствует его будущий оппонент Владимир Минеев — в материале RT.

Наилегчайший вес (до 56,7 килограмма)

В данном дивизионе позиции лидера не вызывают вопросов. За неполные восемь лет профессиональной карьеры Аскар Аскаров не потерпел ни одного поражения, зато успел выиграть 14 боёв (последний — у Джозефа Бенавидеза на UFC 259), завоевать и дважды защитить титул ACB, а после этого удачно проявить себя в UFC. Уже в скором времени он может получить звание первого претендента и повторить достижение Али Багаутинова. В 2014 году тот бился с самим Деметриусом Джонсоном, но уступил по единогласному решению судей.

Что касается самого Багаутинова, то он также попал в топ-5 категории, но пропустил вперёд ещё одного бойца UFC, Тагира Уланбекова, и чемпиона ACA Азамата Керефова. Первый успел завоевать пояс в промоушене GFC (который впоследствии завоевал Хабиб Нурмагомедов), после чего продлил свою успешную серию и в американской организации. Поэтому в рейтинге он и оказался немного выше непобеждённого коллеги. Замкнул пятёрку ещё один представитель Абсолютного чемпионата, Ахмат Мурад Магомедов, в идеальном послужном списке которого значатся 11 выигранных схваток.

Наилегчайший вес

Легчайший вес (до 61,2 килограмма)

Скандальное завершение дуэли с Алджэмейном Стерлингом хоть и подпортило реноме Петра Яна, но не сказалось на его позиции в рейтинге. Он по-прежнему с большим отрывом является сильнейшим бойцом легчайшего веса из России и не подпускает к себе конкурентов. Поэтому ни Саид Нурмагомедов (3—1 в UFC), ни бывший оппонент екатеринбуржца Магомед Магомедов (успешный дебют в Bellator) не смогли лишить его первой строчки. При этом в скором времени вышеназванные бойцы могут поменяться местами. Уже в апреле Магомедов сразится с ярким ударником Джастином Скоггинсом и в случае успеха обойдёт однофамильца Хабиба.

Что касается Рустама Керимова, то его положение тоже не отличается прочностью. По большому счёту, его попадание в рейтинг обусловлено былыми заслугами, но пройти мимо бойца с таким послужным списком просто нельзя. Он располагает идеальным рекордом из 14 поединков, а также имеет в активе две защиты титула ACA. Проблема в том, что в последний раз он заходил в клетку в 2019 году. Поэтому уже в апреле рискует пропустить Магомеда Бибулатова. Правда, для этого тому необходимо победить Дэниеля де Альмейду и взять титул лиги Ахмат.

Полулёгкий вес (до 65,8 килограмма)

Как и в двух предыдущих дивизионах, в этом существует явный лидер. Забит Магомедшарипов сумел зарекомендовать себя как один из самых ярких бойцов в мире, а при более удачном стечении обстоятельств мог если не владеть титулом UFC, то как минимум претендовать на него. Но даже простой в 16 месяцев не может помешать ему остаться на вершине. Его ближайшим преследователем является Мовсар Евлоев, но сравняться с соотечественником ему не позволяет более скромный послужной список. Чтобы преодолеть дистанцию, экс-чемпиону M-1 Global надо проявить себя в битвах с более сильными оппонентами.

Что касается положения оставшихся трёх бойцов, то здесь всё не так однозначно. Мовлид Хайбулаев вполне мог оказаться и на третьей строчке, если бы не проиграл нокаутом Дэниелю Пинеде за 29 секунд. Да, результат схватки был аннулирован из-за положительного допинг-теста американца, но факт остаётся фактом. Победу на UAE Warriors над бойцом с рекордом 16—10 вряд ли можно считать компенсацией за ту неудачу, а полноценно реабилитироваться за то поражение он сможет лишь в конце апреля. Правда, это уже может и не иметь значения. Если Магомедрасул Хасбулаев возьмёт верх на ACA 120 и выиграет титул, то гарантирует себе третье место в рейтинге.

Лёгкий вес (до 70,3 килограмма)

В контексте данного дивизиона обсуждению подлежат лишь места со второго по пятое, ведь спорить о позиции Хабиба Нурмагомедова излишне. Вопрос лишь в том, насколько целесообразно его пребывание в рейтинге после заявлений о завершении карьеры. Но пока UFC не принял решение лишить его пояса и исключить из своей табели о рангах, его пребывание здесь легитимно. Также вряд ли вызывает вопросы и высокое положение Ислама Махачева. Ещё до 259-го турнира он считался полноправным наследником Орла, а его эффектная победа над Дрю Добером лишь укрепила веру в обоснованность притязаний.

Строчкой ниже расположился Абдул-Азиз Абдулвахабов, который не только может похвастаться титулом ACA, но и тем, что оставался активным на протяжении длительного периода времени. С декабря 2017-го он провёл пять схваток, в четырёх из которых взял верх. Причём последняя пришлась на сентябрь прошлого года, а всем известно, как непросто было биться в разгар пандемии. Для сравнения: Магомед Мустафаев в последний раз дрался ещё в феврале 2020-го, а Майрбек Тайсумов и вовсе в сентябре 2019-го. Причём оба потерпели поражения.

Полусредний вес (до 77,1 килограмма)

В отличие от предыдущих, в данной категории нет явного лидера, а на первую строчку претендуют сразу трое бойцов. Тот же Рамазан Эмеев проиграл всего один из последних десяти боёв, а Магомед Магомедкеримов и вовсе не уступал с марта 2015-го и имел отличные шансы выиграть турнир PFL, но ему помешала травма. Однако первое место всё же занял Муслим Салихов. Залогом успеха стали четыре подряд победы в крупнейшем ММА-промоушена мира, а также тот факт, что именно он бился с наиболее серьёзными соперниками. Элизеу Залески, Лауреано Старополи и Нордин Талеб являются крепкими полусредневесами, имевшими все шансы на попадание в топ-15 рейтинга UFC.

Неоправданно низко для самого себя расположился один из самых прославленных российских полусредневесов в истории — Андрей Корешков. Виной тому три поражения в последних семи боях, лишившие его титула Bellator и поставившие под сомнение звёздный статус россиянина. При этом одноклубник Александра Шлеменко вполне мог оказаться и ниже, если бы не длительная пауза в выступлениях Альберта Туменова. После ряда неудач в UFC тот триумфально вернулся на родину и стал чемпионом ACA, но впоследствии покинул лигу и уже больше года не участвовал в схватках.

Средний вес (до 83,9 килограмма)

Схожая ситуация и в среднем дивизионе, где главными претендентами на первое место стали Анатолий Токов и Омари Ахмедов. По мнению многих экспертов, первый является одним из главных претендентов на титул Bellator, а второй недавно совершил впечатляющее возвращение в данную категорию. Большую часть своей карьеры в UFC он провёл в полусреднем весе, но в 2017-м поднялся выше и одержал четыре победы в шести боях. Если бы не поражение от Криса Вайдмана и не ничья с Марвином Веттори, Росомаха наверняка возглавил бы рейтинг. Но в итоге — лишь вторая строчка.

Наверняка многих удивит отсутствие Владимира Минеева и позиция Магомеда Исмаилова. Но в последнее время первый почти не бился с серьёзными противниками, а второй сосредоточился на денежных схватках в других весовых категориях, практически не развиваясь в своей. Позади него оказался ещё один звёздный средневес. Александра Шлеменко смело можно назвать одним из самых заслуженных российских бойцов в истории, но последние результаты — всего три победы в семи битвах и более года простоя — не позволяют ему рассчитывать на что-то большее. Сейчас он ближе к тому, чтобы пропустить вперёд талантливого Алиасхаба Хизриева, причём это может произойти совсем скоро. В апреле участник Dana White’s Contender Series дебютирует в UFC в поединке с Кайлом Даукасом.

Полутяжёлый вес (до 93 килограммов)

Вадим Немков по праву считается сильнейшим российским полутяжеловесом на данный момент. За него говорят победы над звёздами смешанных единоборств — Райаном Бейдером и Филом Дэвисом, а также звание чемпиона Bellator. Обладание поясом одной из крупнейших организаций планеты не может не давать определённых дивидендов. Поэтому воспитанник Фёдора Емельяненко оказался не только во главе своей категории, но и занял высокую позицию в рейтинге pound-for-pound. Но уже в скором времени серьёзную конкуренцию ему способен навязать Магомед Анкалаев. Он уже входит в топ-7 дивизиона UFC и совсем скоро может получить шанс побороться за трофей.

Соперничать с ним за второе место мог и Шамиль Гамзатов, но ему помешали пандемия и проблемы с визой. Из-за этого отменились его схватки с Овинсом Сен-Прю и Девином Кларком, а перерыв растянулся на 15 месяцев. Однако уже в апреле он может продлить свою успешную серию и пробиться в число сильнейших полутяжеловесов UFC. Что касается Максима Гришина и Виктора Немкова, то обоим было сложно побороться за попадание в тройку. Их соотечественники значительно моложе и в отличие от Максима и Виктора находятся на подъёме. Гришин выиграл всего один бой из трёх, а Немков не выступал с октября 2019-го.

Тяжёлый вес (до 120 килограммов)

Победа над Алистаром Оверимом возвела Александра Волкова не только в статус сильнейшего российского тяжеловеса, но и одной из главных звёзд отечественного ММА. На данный момент его позиции несомненно прочные, а статус первого претендента на пояс UFC окончательно снимет все вопросы.

Что касается его преследователей, то их дела обстоят не лучшим образом. Достаточно сказать, что в период пандемии оставался активен лишь Алексей Олейник. Правда, сложно назвать его выступления успешными. Два поражения в четырёх схватках лишили его места в топ-15 тяжёлого дивизиона UFC, а также помешали подняться выше в данном рейтинге. В итоге вторым остался триумфатор Гран-при PFL Али Исаев, строчкой ниже оказался Шамиль Абдурахимов, а замкнул пятёрку Сергей Павлович. Однако всем троим стоит начать биться и побеждать, иначе уже в скором времени они могут выпасть из числа сильнейших.