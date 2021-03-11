Стерлинг заявил о готовности провести реванш с Яном

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о возможном реванше с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Петром Яном.
Стерлинг заявил о готовности провести реванш с Яном
  • © UFC/Zuffa LLC

«Как бы я ни хотел провести реванш с Яном, необходимо поступить разумно, слушая советы врачей и UFC. Реванш состоится, но для этого нужно позаботиться о своём здоровье», — приводит слова Стерлинга ESPN.

В четвёртом раунде встречи российский боец нанёс запрещённый удар коленом по сопернику, находящемуся в партере, был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что Стерлинг отстранён от боёв на два месяца после победы над Яном.

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