Александр Емельяненко: алкоголь давно уже в прошлом

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о том, что прекратил употреблять алкоголь.
Александр Емельяненко: алкоголь давно уже в прошлом
  • РИА Новости

«Алкоголь для меня — табу. Сейчас он под запретом. Алкоголь давно уже в прошлом. Я давно не выпиваю, держусь. И меня, самое главное, не тянет к алкоголю. Раньше он меня расслаблял. Как-то успокаивал, я забывался. Когда выпьешь, то проблем меньше становилось. Выпьешь ещё — они вообще пропадают. Сейчас же я научился справляться со всем без алкоголя. Хотя где-то он, может быть, даже помог. Вы знаете Александра Емельяненко таким, каким вы его знаете, а так бы затерялся в общей массе», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Последний бой Емельяненко провёл в июле 2020 года, проиграв нокаутом средневесу Магомеду Исмаилову. 

Ранее Александр Емельяненко рассказал, как однажды позвонил брату Фёдору.

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