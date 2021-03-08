Александр Емельяненко рассказал, как однажды позвонил брату Фёдору

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях со старшим братом, легендарным Фёдором Емельяненко, в настоящее время выступающим в Bellator.
Александр Емельяненко рассказал, как однажды позвонил брату Фёдору
  • РИА Новости

«С сестрой и младшим братом я общаюсь. А с Фёдором не поддерживаю отношения. Лет 15, наверное, уже не общались нормально. По телефону один раз ему позвонил. У него истерика началась. Я понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пускай живёт, как живёт. Так и не виделись. Я не против перемирия и против Фёдора ничего не имею. Не знаю, почему у него такой негативный настрой ко мне. Никакого зла я на него не держу. Никакой обиды. Я не знаю, чем это вызвано. Прощаю и понимаю. Придёт время, когда его отпустит. И мы будем вместе», — заявил Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Kovalenko

Между братьями существует давний конфликт. Оба не раз через прессу нелицеприятно высказывались друг о друге.

Ранее Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко.

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