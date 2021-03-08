Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к своему соотечественнику Александру Емельяненко, вызвав того на бой.
Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко
  • © datsik_official
  • Instagram

«Саша, ты помнишь свою фамилию? Мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. Посмотрим, кто кому какую боль покажет и, главное, кто какую боль вытерпит. Если ты не фуфло. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег нужно за бой со мной. А что, за идею и свои слова не готов выйти? Если ты не фуфло, то всё равно — по ММА, по боксу, я готов в любой момент. Если нужно, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить. Тебе три месяца на подготовку и мне набрать форму после 13 лет отсидки. Вся страна увидит, кто чего достоин и кто из чего сделан», — заявил Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

В следующем поединке Александр Емельяненко должен встретиться с известным рэп-исполнителем Джиганом.

Ранее менеджер Александра Емельяненко подтвердил наличие переговоров по бою с Джиганом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить