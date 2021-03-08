Дацик вызвал на бой Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик обратился к своему соотечественнику Александру Емельяненко, вызвав того на бой.

«Саша, ты помнишь свою фамилию? Мозги вообще пропил. Сидишь, как старая бабуська на скамеечке, сплетничаешь. Саня, ты не боец. Я тебе личико и так покромсаю за весь твой язык. Посмотрим, кто кому какую боль покажет и, главное, кто какую боль вытерпит. Если ты не фуфло. А то кричишь, что тебе каких-то мифических денег нужно за бой со мной. А что, за идею и свои слова не готов выйти? Если ты не фуфло, то всё равно — по ММА, по боксу, я готов в любой момент. Если нужно, я найду промоутеров, которые организуют этот бой. Давай, выходи и покажи, как ты можешь меня избить. Тебе три месяца на подготовку и мне набрать форму после 13 лет отсидки. Вся страна увидит, кто чего достоин и кто из чего сделан», — заявил Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

В следующем поединке Александр Емельяненко должен встретиться с известным рэп-исполнителем Джиганом.

Ранее менеджер Александра Емельяненко подтвердил наличие переговоров по бою с Джиганом.