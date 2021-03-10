Тренер Макгрегора: мы снова хотим оказаться в одном октагоне с Порье

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о планах ирландского бойца после поражения от Дастина Порье в январе 2021 года.

«Конор в отличном настроении. Он продал часть своего бизнеса, у него хорошее финансовое положение. Он с нетерпением ждёт третьего боя с Порье. Мы надеемся, что сможем провести его летом. Не знаю, как идут дела в этом направлении, я не занимаюсь организацией поединков. Знаю одно — мы снова хотим оказаться в октагоне с Дастином. Нам предстоит нейтрализовать удары Порье ногами. Я думаю, что мы разберёмся с этим, а в остальном у нас всё хорошо. Дайте нам реванш, и мы сделаем свою работу», — цитирует Кавану BJPenn.

В январе 2021 года на турнире UFC 257 Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде боя.

Ранее глава UFC заявил, что третий бой Макгрегора с Порье может пройти летом.