Глава UFC заявил, что третий бой Макгрегора с Порье может пройти летом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что третий поединок между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье запланирован на лето.

«Макгрегор снова хочет драться. Он хочет матч-реванш с Дастином Порье, хочет его получить как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, что этим летом он состоится. Я думаю, что поражение вернуло Конора в действительно хорошее положение. Это классический «Рокки III». Когда ты прибываешь к месту поединка на яхте в одежде от Версаче, когда у тебя есть все деньги мира, то трудно оставаться голодным», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Макгрегор проиграл нокаутом Порье на турнире UFC 257 в январе.

Ранее Макгрегор продал свой бренд виски мексиканской компании.