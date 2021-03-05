Глава UFC заявил, что третий бой Макгрегора с Порье может пройти летом

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что третий поединок между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье запланирован на лето.
Глава UFC заявил, что третий бой Макгрегора с Порье может пройти летом
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Макгрегор снова хочет драться. Он хочет матч-реванш с Дастином Порье, хочет его получить как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, что этим летом он состоится. Я думаю, что поражение вернуло Конора в действительно хорошее положение. Это классический «Рокки III». Когда ты прибываешь к месту поединка на яхте в одежде от Версаче, когда у тебя есть все деньги мира, то трудно оставаться голодным», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Макгрегор проиграл нокаутом Порье на турнире UFC 257 в январе.

Ранее Макгрегор продал свой бренд виски мексиканской компании.

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