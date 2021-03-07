Удушение ручным треугольником и 15 минут доминирования: как Махачев и Аскаров одержали победы на UFC 259

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 259. Помимо чемпиона в легчайшем весе Петра Яна, участие в шоу приняли двое других российских бойцов. Ислам Махачев одержал досрочную победу над Дрю Добером с помощью болевого приёма и продлил беспроигрышную серию до семи боёв подряд. Аскар Аскаров единогласным решением судей взял верх над Джозефом Бенавидезом и стал одним из главных претендентов на титул в наилегчайшем весе.

Для Ислама Махачева и Аскара Аскарова турнир UFC 259 можно было назвать во многом определяющим. Первый был готов начать выполнение плана по завоеванию пояса в лёгком весе, а второй — вплотную приблизиться к статусу первого претендента в наилегчайшем. В преддверии шоу Аскаров занимал третье место в рейтинге, а победа над вторым номером в лице Джозефа Бенавидеза если не гарантировала ему шанс подраться за титул, то как минимум вводила в число главных соискателей трофея. Учитывая, что среди топ-5 лишь он мог похвастаться победной серией, это было более чем логично.

Однако эти шансы несколько снизились по итогам взвешивания. Аскаров оказался единственным из 30 бойцов, который не смог уложиться в лимит категории. Правда, перевес оказался небольшим — всего 0,45 кг, что не привело к серьёзным последствиям. Поединок не был ни отменён, ни переведён в промежуточный вес. Россиянин отделался лишением пятой части гонорара, которую был обязан перечислить Бенавидезу.

Безусловно, в схватке подобный перевес никак не мог помочь Аскарову. Однако и без преимущества в массе он смотрелся довольно неплохо. К удивлению многих, россиянин не стал с ходу форсировать перевод на канвас, а решил устроить размен в стойке. Бенавидез был активнее — чаще выбрасывал удары, стараясь удерживать противника на дистанции, но в плане эффективности заметно уступал. Аскар несколько раз очень здорово попал хуком на контратаках, отметился серией фронт-киков в корпус, а в концовке всё же уложил Джозефа на настил ярким броском. Американец попытался подняться, чуть было не пропустил удушающий приём сзади, но был спасён гонгом.

Проигранная концовка первого раунда спровоцировала Бенавидеза на переход к ещё более активным действиям. В дебюте второго он рванул вперёд, как показалось, несколько раз неплохо попал, но напоролся на жёсткую контратаку. Два правых хука пришлись точно в голову и чуть было не завершились нокдауном, а на левой щеке Джозефа открылось глубокое рассечение. Россиянин мог попробовать развить преимущество в стойке, но решил вновь обратиться к своей самой сильной стороне. Он мгновенно «завязал» американца в клинче, после чего перевёл на землю. В итоге Аскар контролировал визави на протяжении 4 минут 6 секунд и практически гарантировал себе победу.

В преддверии третьего раунда угол Джозефа просил своего подопечного постараться спасти поединок, а его оппоненту советовали работать уверенно и провести последние пять минут с холодной головой. Реализовать план получилось у Аскара. Он спокойно отработал в стойке, нанёс ещё несколько неплохих ударов и закрепил преимущество. Вряд ли кто-то был удивлён, что все трое судей встали на его сторону, а один из них и вовсе отдал ему победу с общим счётом 30:26. Аскаров сохранил ноль в графе «поражения» и выиграл третью схватку подряд под эгидой UFC, благодаря чему сделал заявку на получение статуса первого претендента. Чтобы уж точно привлечь внимание руководства, Аскар подошёл к сетке и характерным движением изобразил пояс на своей талии, тем самым намекнув, что готов к битве за трофей.

По уровню соперник Махачева хоть и не шёл в сравнение с многолетним лидером наилегчайшего дивизиона — Бенавидезом, но также представлял серьёзную опасность. Пусть Дрю Добер и не входил в элиту категории, однако долгое время был в перспективных бойцах, а в последние два года наконец обрёл стабильность. До этого он чередовал победы с поражениями, причём уступал преимущественно болевыми. Во втором раунде его заставляли постучать Бенэил Дариуш и Оливье Обин-Мерсье, а Эфрейну Эскудеро и вовсе потребовалось всего 54 секунды, чтобы поймать американца на гильотину.

На первый взгляд, всё это делало Добера предельно удобным оппонентом для Махачева. Партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде по определению не может быть плох в борьбе, что всецело подтверждал Ислам. В среднем он проводил по 3,4 тейкдауна за 15 минут, причём 68% попыток оказывались удачными. С учётом того что Дрю крайне неважно защищается от проходов в ноги (58%), у него практически не было шансов избежать перевода на землю.

В итоге Махачеву потребовалось всего 58 секунд, чтобы впервые уложить противника на канвас. Он с ходу оказался в полугарде, впоследствии успел пробраться в фулл-маунт и поработать боковом контроле. Значительную часть времени россиянин действовал более чем спокойно, понемногу обрабатывая голову оппонента и улучшая позицию, а в концовке чуть было не оформил досрочную победу. За считаные секунды ему удалось поймать Добера на рычаг локтя. Американец оказался на грани поражения, но чудом сумел перетерпеть.

Следующие два раунда проходили в схожем ключе. В каждом из них Махачев проводил по тейкдауну и не позволял Доберу подняться на ноги. Дрю иногда пытался отвечать локтями, но серьёзных проблем создать не мог. Последняя попытка спасти схватку пришлась на середину третьего отрезка. Американец попытался провести кимуру, но не преуспел и оказался в ручном треугольнике. Ислам одержал седьмую победу подряд и первую — с сентября 2019-го, сделав заявку на попадание в топ-10 лёгкого веса.

«Не моя вина в том, что меня не было так долго. Вы знаете, 2020 год получился сумасшедшим. У меня отменилось несколько боёв. Поэтому вы долго не видели меня… Я уже несколько лет назад заслуживал соперника из топ-5. Я буду готов к бою с кем угодно», — заявил Махачев.