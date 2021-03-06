Нурмагомедов пожелал удачи Махачеву в бою на UFC 259

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему спарринг-партнёру Исламу Махачеву в поединке с американцем Дрю Добером на турнире UFC 259.

«Пусть Всевышний дарует тебе все блага, брат. Удачи тебе сегодня, а мы будем рядом. У тебя есть нужный потенциал, дисциплина и психология, чтобы стать чемпионом. Я действительно верю, что ты станешь лучшим в мире», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

В послужном списке 29-летнего Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, действующим чемпионом в которой является завершивший карьеру Нурмагомедов, 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, из которых семь побед и одно поражение — в UFC.

Поединок Махачева с Добером пройдёт на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее Кормье высказал мнение, что Махачев может стать чемпионом UFC.