Кормье считает, что Махачев может стать чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение, что россиянину Исламу Махачёву по силам стать новым чемпионом организации в лёгком весе.

«Не знаю, вернётся ли Хабиб, но знаю, что Ислам точно может стать чемпионом. У него есть всё для этого, он большой трудяга», — приводит слова Кормье ТАСС.

В послужном списке 29-летнего Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, действующим чемпионом в которой является завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов, 18 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах, из которых 7 побед и 1 поражение в UFC. Свой следующим поединок россиянин проведёт на турнира UFC 259, который пройдёт в пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса.