Кормье считает, что Махачев может стать чемпионом UFC

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение, что россиянину Исламу Махачёву по силам стать новым чемпионом организации в лёгком весе.
Кормье считает, что Махачев может стать чемпионом UFC
  • Reuters

«Не знаю, вернётся ли Хабиб, но знаю, что Ислам точно может стать чемпионом. У него есть всё для этого, он большой трудяга», — приводит слова Кормье ТАСС.

В послужном списке 29-летнего Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории, действующим чемпионом в которой является завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов, 18 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах, из которых 7 побед и 1 поражение в UFC. Свой следующим поединок россиянин проведёт на турнира UFC 259, который пройдёт в пройдёт в ночь 6 на 7 марта по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить