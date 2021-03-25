Исмаилов поддержал предложение Шлеменко запретить концерты Моргенштерна в России
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«Послушал творчество Моргенштерна — и чуть не вывернуло! Александр Шлеменко — достойный отец и настоящий мужчина. Каждый должен переживать и беспокоиться за будущее наших детей, подобно тому как это делает Александр. Моё уважение!» — сказал Исмаилов на видео в Instagram.
Исмаилов поддержал предложение российского бойца ММА Александра Шлеменко запретить концерты Моргенштерна в России.
«Не могу не поддержать инициативу Александра Шлеменко. Не только детям, но и вообще никому не рекомендуется к прослушиванию. Кошмар, отвратительно, отстой! Сказать «ужас» — значит ничего не сказать. Александр, газуй! Я рядом, до талого!» — добавил он.
Ранее Валуев прокомментировал конфликт бойцов MMA и Моргенштерна.