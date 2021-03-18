Валуев прокомментировал конфликт бойцов MMA и Моргенштерна

Российский боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал негативную реакцию бойцов смешанных единоборств (ММА) на рэп-исполнителя Моргенштерна.

«Александр Шлеменко боится за наше поколение. Аудитория Моргенштерна — это молодые люди с паспортом, и они имеют право держать банковские счета. Но вопрос этики всегда присутствует. Бойцы ММА хотят на это обратить внимание. Этот конфликт поколения будет всегда», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Альфа-банк нанял Моргенштерна на должность директора по работе с молодёжью.

Ранее российский боксёр Денис Лебедев поддержал инициативу Шлеменко запретить концерты Моргенштерна.