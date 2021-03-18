Валуев прокомментировал конфликт бойцов MMA и Моргенштерна
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«Александр Шлеменко боится за наше поколение. Аудитория Моргенштерна — это молодые люди с паспортом, и они имеют право держать банковские счета. Но вопрос этики всегда присутствует. Бойцы ММА хотят на это обратить внимание. Этот конфликт поколения будет всегда», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Альфа-банк нанял Моргенштерна на должность директора по работе с молодёжью.
Ранее российский боксёр Денис Лебедев поддержал инициативу Шлеменко запретить концерты Моргенштерна.