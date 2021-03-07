Уайт признался, что не понял, зачем Ян бил коленом Стерлинга
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«Не знаю, зачем он его выбросил. Возможно, это усталость и расстройство. Он начинал забирать бой, забирать контроль. Стерлинг уже ломался — и здесь он бьёт этим коленом. Зачем?» — сказал Уайт на пресс-конференции.
Пётр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещённого удара коленом в четвёртом раунде боя. Новым обладателем титула стал Стерлинг.
Ранее Стерлинг был доставлен в больницу после боя с Яном.