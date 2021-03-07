Уайт признался, что не понял, зачем Ян бил коленом Стерлинга

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о запрещённом ударе коленом Петра Яна в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.
Уайт признался, что не понял, зачем Ян бил коленом Стерлинга
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Не знаю, зачем он его выбросил. Возможно, это усталость и расстройство. Он начинал забирать бой, забирать контроль. Стерлинг уже ломался — и здесь он бьёт этим коленом. Зачем?» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Пётр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещённого удара коленом в четвёртом раунде боя. Новым обладателем титула стал Стерлинг.

Ранее Стерлинг был доставлен в больницу после боя с Яном.

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