Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что экс-чемпион UFC достигнет уровня тренерского мастерства отца

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Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что прославленный спортсмен сумеет стать столь же хорошим тренером, как и его отец Абдулманап.
Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что экс-чемпион UFC достигнет уровня тренерского мастерства отца
  • © Официальное сообщество ACA в «ВКонтакте»

«Мне кажется, ему удастся достичь уровня Абдулманапа. Хабиб постоянно работает, каждый день находится в зале. Для Умара и Усмана он не только старший брат, но и тренер», — заявил Хасбулаев RT.

Абдулманап Нурмагомедов является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по количеству воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Прославленный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова.

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