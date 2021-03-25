Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что экс-чемпион UFC достигнет уровня тренерского мастерства отца

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что прославленный спортсмен сумеет стать столь же хорошим тренером, как и его отец Абдулманап.

«Мне кажется, ему удастся достичь уровня Абдулманапа. Хабиб постоянно работает, каждый день находится в зале. Для Умара и Усмана он не только старший брат, но и тренер», — заявил Хасбулаев RT.

Абдулманап Нурмагомедов является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по количеству воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Прославленный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова.