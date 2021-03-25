Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что экс-чемпион UFC достигнет уровня тренерского мастерства отца
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«Мне кажется, ему удастся достичь уровня Абдулманапа. Хабиб постоянно работает, каждый день находится в зале. Для Умара и Усмана он не только старший брат, но и тренер», — заявил Хасбулаев RT.
Абдулманап Нурмагомедов является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по количеству воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. Прославленный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова.