Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев оценил шансы своего двоюродного брата, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стать успешным тренером.
Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«На мой взгляд, Хабиб всегда и был тренером, пускай и неофициально. Когда он был рядом, то всем старался помогать: давал советы, наставлял, направлял», — сказал Хасбулаев RT.

Также российский боец считает, что успешная карьера бойца не помешает экс-чемпиону UFC на тренерском поприще, а наоборот, поможет лучше понимать подопечных.

«Если у спортсмена есть желание, то Хабиб не отвернётся от него. Наоборот, будет по максимуму поддерживать его. Ведь Нурмагомедов сам всё пережил. Он помнит, как начинал сам, проливал пот в зале, и отлично знает, что нужно для достижения высоких результатов»,  — добавил Хасбулаев.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Хасбулаев оценил силу соперника перед чемпионским боем в АСА.

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