Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова
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- АГН «Москва»
«На мой взгляд, Хабиб всегда и был тренером, пускай и неофициально. Когда он был рядом, то всем старался помогать: давал советы, наставлял, направлял», — сказал Хасбулаев RT.
Также российский боец считает, что успешная карьера бойца не помешает экс-чемпиону UFC на тренерском поприще, а наоборот, поможет лучше понимать подопечных.
«Если у спортсмена есть желание, то Хабиб не отвернётся от него. Наоборот, будет по максимуму поддерживать его. Ведь Нурмагомедов сам всё пережил. Он помнит, как начинал сам, проливал пот в зале, и отлично знает, что нужно для достижения высоких результатов», — добавил Хасбулаев.
Нурмагомедов завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Ранее Хасбулаев оценил силу соперника перед чемпионским боем в АСА.