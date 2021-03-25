Хасбулаев оценил перспективы тренерской карьеры Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев оценил шансы своего двоюродного брата, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стать успешным тренером.

«На мой взгляд, Хабиб всегда и был тренером, пускай и неофициально. Когда он был рядом, то всем старался помогать: давал советы, наставлял, направлял», — сказал Хасбулаев RT.

Также российский боец считает, что успешная карьера бойца не помешает экс-чемпиону UFC на тренерском поприще, а наоборот, поможет лучше понимать подопечных.

«Если у спортсмена есть желание, то Хабиб не отвернётся от него. Наоборот, будет по максимуму поддерживать его. Ведь Нурмагомедов сам всё пережил. Он помнит, как начинал сам, проливал пот в зале, и отлично знает, что нужно для достижения высоких результатов», — добавил Хасбулаев.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Хасбулаев оценил силу соперника перед чемпионским боем в АСА.