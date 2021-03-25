Фроес провалил взвешивание перед ACA 120, главным боем турнира будет Бибулатов — Алмейда

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Бразильский боец смешанных единоборств Фелипе Фроес не сумел уложиться в лимит лёгкого веса и не будет претендовать на титул чемпиона организации в поединке с россиянином Магомедрасулом Хасбулаевым.
Фроес провалил взвешивание перед ACA 120, главным боем турнира будет Бибулатов — Алмейда
  • ©aca-mma.com

Об этом сообщает пресс-служба ACA. Фроес превысил лимит на 400 граммов, показав на весах 66,7 кг, таким образом лишившись возможности претендовать на вакантный пояс чемпиона ACA в лёгком весе, и отдаст 10% своего гонорара сопернику. Для Хасбулаева, который успешно уложился в лимит весовой категории, показав на весах 65,95 кг, поединок остаётся чемпионским.

Главным боем турнира АСА 120 будет противостояние чемпиона ACA в легчайшем весе бразильца Даниэля де Алмейды и претендента на титул россиянина Магомеда Бибулатова.

Турнир ACA 120 пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Ранее Хасбулаев оценил силу соперника перед чемпионским боем в АСА.

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