Яценко назвал величину штрафа Фроеса за провал взвешивания перед ACA 120

Президент Absolute Championship Akhmat ACA Алексей Яценко рассказал, какие штрафные санкции будут применены к бразильскому бойцу Фелипе Фроесе, не сумевшему уложиться в лимит весовой категории перед боем с россиянином Магомедрасулом Хасбулаевым на турнира ACA 120.

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«По действующим правилам ACA за допущенный Фроесом перевес он будет лишён 10% гонорара», — заявил Яценко RT. Ранее глава ACA ответил, продолжит ли Фроес выступление в полулёгком весе.