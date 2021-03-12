Отказ Фергюсона и торги с Дос Аньосом: кто может стать следующим соперником Махачева в UFC

Тони Фергюсон заявил, что не заинтересован в поединке с Исламом Махачевым. По словам американца, в будущем он может сразиться с россиянином, но в ближайшее время его ждёт встреча с другим бойцом. При этом Рафаэль Дос Аньос согласился подраться с 11-м номером рейтинга лёгкого веса, но с определённым условием. В случае победы бразилец хочет получить право провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Кто может стать следующим соперником Махачева в UFC — в материале RT.

Ислам Махачев активно ищет оппонента для следующего поединка. В минувшее воскресенье российский боец в эффектном стиле победил Дрю Добера на турнире UFC 259 и приступил к выполнению плана на 2021 год, согласному которому он рассчитывал провести три схватки. Правда, с организацией следующего боя могут возникнуть проблемы. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова поднялся на 11-ю строчку рейтинга лёгкого веса и рассчитывает получить возможность сразиться со звёздным соперником, но ни один из них пока не горит желанием принимать его вызов. Тони Фергюсон уже успел ответить отказом, а Рафаэль Дос Аньос хоть и не был столь категоричен, но выдвинул определённое условие.

Победа над Добером стала если не самой крупной в карьере Махачева, то как минимум одной из самых обсуждаемых. Его выступлением оказался впечатлён даже Дана Уайт, о чём признался во время пресс-конференции. Президент UFC восхитился физической формой и мастерством бойца, а также положительно отнёсся к желанию россиянина встретиться с Фергюсоном. По окончании схватки Ислам назвал Тони как возможного противника в будущем.

Также по теме Удушение ручным треугольником и 15 минут доминирования: как Махачев и Аскаров одержали победы на UFC 259 В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 259. Помимо чемпиона в легчайшем весе Петра Яна, участие в шоу приняли двое других российских...

На бумаге битва между Махачевым и Фергюсоном могла получиться крайне интересной, причём не только стилистически. Всем известно про давнюю история противостояния американца с Нурмагомедовым, а сражение с его наследником могло расставить все точки над «i». В случае победы россиянина разговоры о возможной дуэли Тони с Хабибом прекратились бы сами собой, а его поражение могло привести к одному из самых ожидаемых боёв 2021 года. Но бывший временный чемпион UFC сходу заявил, что встреча с Исламом ему не интересна.

«Старый добрый кузен болвана хочет драться за него. Типичный дагестанский боец: «Мы с тобой должны сразиться». Нет, не сейчас. Скоро. Мы должны сразиться. Но не прямо сейчас. Может, в следующем году. При всём уважении, шёл бы ты лесом», — написал Фергюсон на своей странице в Instagram.

Но несмотря на громкие заявления Фергюсона, не стоит ставить крест на его потенциальном сражении с Махачевым. Безусловно, по заслугам Тони пока заметно превосходит визави, но сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия матчмейкерам. В пассиве у него два поражения подряд, а рассчитывать подраться с бойцом из топ-4 ему вряд ли приходится. И если Уайт действительно сочтёт нужным устроить их встречу с Исламом, то непременно это сделает.

Правда, сам Махачев решил не зацикливаться на кандидатуре Фергюсона и вернулся к идее битвы с Дос Аньосом. Бойцы должны были сразиться в конце прошлого года, но оба раза дуэль не состоялась — сначала положительный тест на коронавирус сдал бразилец, а затем россиянин заболел свинкой. Правда, если Ислам был готов подождать месяц ради поединка, то Рафаэль сразу согласился побиться с другим. В итоге, его противником стал находившийся в далекой от идеала форме Пол Фелдер. В феврале тот объявил о приостановке карьеры, а схватку принял на коротком уведомлении — за пять дней до шоу.

В последние несколько дней спортсмены обменялись мнениями в соцсетях, причём инициировал небольшую перепалку именно Дос Аньос. Тот раскритиковал решение Махачева бросить вызвать Фергюсону и отметил, что победа над Добером не даёт тому права требовать подобного. Рафаэль призвал «остановить хайп» и напомнил, что в марте 2019-го Бенэил Дариуш досрочно разобрался с Дрю, но тогда никто не уделил этому внимания.

В ответ на это Махачев обратился к Дос Аньосу с предложением провести очный поединок. При этом россиянин отметил, что готов подраться уже летом.

«Эй, Рафаэль Дос Аньос. Если тебе не по душе весь этот хайп вокруг меня, то давай решим наш вопрос в июле», — написал Махачев в Twitter.

Дос Аньос отреагировал на предложение Махачева. Экс-чемпион UFC в лёгком весе не стал отказываться от битвы с 11-м номером рейтинга. Однако сказал, что согласится войти с ним в клетку только в том случае, если победа даст ему право устроить реванш с Нурмагомедовым.

«Я позабочусь о том, чтобы Хабиб и дальше наслаждался отдыхом. Погнали», — нашёлся в ответ россиянин.

Стоит отметить, что более вероятным кажется именно поединок Махачева с Дос Аньосом, а не с Фергюсоном. Во-первых, бразилец совсем недавно вернулся в родную категорию и ещё не успел пробиться в верхнюю пятёрку. Во-вторых, в UFC любят красивые истории и наверняка не пройдут мимо возможности устроить дуэль между воспитанником Нурмагомедова и бойцом, которого тот побеждал ранее. Оппоненты встречались друг с другом в 2014 году и тогда единогласным решением судей верх взял Хабиб.

Несомненно, противостояние Махачева с Фергюсоном смотрится ещё более интригующе, но статус Ислама пока вряд ли позволяет ему рассчитывать на неё. Да, Тони находится не в лучшей форме и проиграл два раза подряд, но его былые заслуги пока не дают UFC сделать его гейткипером для бойцов из второй десятки. Несмотря на авансы со стороны Нурмагомедова, пока россиянин не входит в топ-10, поэтому сходу обеспечить себе бой с Тони будет крайне сложно.

Быть может Махачеву стоит задуматься о возможной встрече с теми, кто находится совсем немного выше него. Тот же Дариуш набрал отличный ход и имеет в активе шесть побед подряд, что делает битву с ним крайне интересной. Остановив такого опытного соперника, Ислам наверняка обеспечит себе попадание в топ-10. Да и договориться с ним будет значительно проще. Бенэил не является звездой дивизиона и вряд ли откажется от встречи с протеже самого Хабиба.

Также не заняты вышеупомянутый Фелдер и Дэн Хукер. Правда, новозеландец в январе потерпел сокрушительное поражение от Майкла Чендлера и может не успеть восстановиться к июлю. Безусловно, победы над данными бойцами не произвели бы такого фурора, как триумфы в схватках с Фергюсоном и Дос Аньосом, но помогли бы сделать очередной шаг на пути к вершине дивизиона. А в случае Махачева, лучше двигаться чуть медленнее, чем хотелось бы, чем не двигаться совсем.

В преддверии UFC 259 он не выступал на протяжении 17 месяцев — непростительно долго для бойца, собирающегося в ближайшие годы стать чемпионом. Как правильно говорил Нурмагомедов, сейчас Махачеву необходимо оставаться активным и регулярно выступать. Только это докажет, что он действительно готов бороться за пояс.