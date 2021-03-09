Добер — о проигрыше Махачеву на UFC 259: меня одолел лучший в мире

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Американский боец Дрю Добер прокомментировал своё поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 259.
Добер — о проигрыше Махачеву на UFC 259: меня одолел лучший в мире
  • Reuters

«Никогда не позволяйте победе вскружить вам голову, а поражению — проникнуть в ваше сердце. Я выложился на полную и не разочарован в своих силах. Меня одолел лучший в мире, и я воспользуюсь этой неудачей для того, чтобы стать более лучшим бойцом и человеком. Я действительно наслаждался этим опытом и не могу дождаться, чтобы сделать это вновь — вернуться в спортзал, чтобы исправить эти ошибки», — написал Добер в своём Instagram.

32-летний американец проиграл Махачеву удушающим приёмом в третьем раунде. Для Добера это поражение стало десятым в карьере при 23 победах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Кормье заявил, что Махачев показал, что он самый опасный боец лёгкого дивизиона UFC.

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