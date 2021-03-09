Кормье: Махачев показал, что он самый опасный боец лёгкого дивизиона UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение, что россиянин Ислам Махачев благодаря победе над Дрю Добером закрепил за собой статус самого опасного в лёгком дивизионе.

«Ислам Махачев показал, почему он является самым опасным бойцом дивизиона. Люди не хотят с ним драться. Его стиль и физическая мощь говорят сами за себя. Никто не хочет находиться в клетке напротив него», — приводит слова Кормье ESPN MMA.

В послужном списке 29-летнего Махачева, выступающего в лёгкой весовой категории (действующим чемпионом в которой является завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов), — 19 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, из которых семь побед и одно поражение — в UFC.

В поединке на турнире UFC 259 Махачев победил Добера удушающим приёмом в третьем раунде.

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