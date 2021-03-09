Ян отреагировал на обвинения Стерлинга в свой адрес

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян отреагировал на обвинения американца Алджамейна Стерлинга после их поединка за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

По словам Стерлинга, он хочет довести дело до конца в противостоянии с Яном, но и не против выйти в октагон с другим соперником.

«Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны», — написал Ян в сториз в Instagram.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на настиле Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.

Ранее Стерлинг выразил уверенность, что Ян специально нанёс ему запрещённый удар.