Ян отреагировал на обвинения Стерлинга в свой адрес
- Reuters
По словам Стерлинга, он хочет довести дело до конца в противостоянии с Яном, но и не против выйти в октагон с другим соперником.
«Все знают, что ты будешь так себя вести! Когда все раунды проиграны», — написал Ян в сториз в Instagram.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на настиле Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.
Ранее Стерлинг выразил уверенность, что Ян специально нанёс ему запрещённый удар.