Стерлинг уверен, что Ян специально нанёс ему запрещённый удар
- Reuters
«Если Ян разозлился и решил пойти нелегальным путем, значит, на то была причина. Нельзя стать чемпионом, не зная правил. Полагаю, он сделал это намеренно... Такое вопиющее нарушение может быть только преднамеренным», — приводит слова Стерлинга MMANews.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на настиле Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.
Ранее экс-чемпион UFC Генри Сехудо заявил о желании провести бой с Яном и Стерлингом.