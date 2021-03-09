Стерлинг уверен, что Ян специально нанёс ему запрещённый удар

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Алджамейн Стерлинг заявил, что россиянин Пётр Ян специально нанёс запрещённый удар во время их титульного поединка.

«Если Ян разозлился и решил пойти нелегальным путем, значит, на то была причина. Нельзя стать чемпионом, не зная правил. Полагаю, он сделал это намеренно... Такое вопиющее нарушение может быть только преднамеренным», — приводит слова Стерлинга MMANews.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся на настиле Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали его сопернику.

Ранее экс-чемпион UFC Генри Сехудо заявил о желании провести бой с Яном и Стерлингом.