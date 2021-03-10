Махачев вызвал на бой экс-чемпиона UFC дос Аньоса

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев вызвал на поединок экс-чемпиона организации Рафаэля дос Аньоса.
Махачев вызвал на бой экс-чемпиона UFC дос Аньоса
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Эй, Рафаэль дос Аньос, если тебе не нравится шумиха вокруг меня, то давай закончим наши дела в июле», — написал в своём Twitter Ислам Махачев.

Ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером на турнире UFC 259. После этой победы дос Аньос призвал прекратить шумиху вокруг россиянина.

Бой между Махачевым и бразильским экс-чемпионом срывался несколько раз в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Добер назвал Махачева лучшим в мире.

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