Махачев: я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев ответил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Рафаэлю дос Аньосу.

«Я позабочусь, чтобы Хабиб Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой», — написал Махачев в своём Twitter.

7 марта Ислам Махачев одержал досрочную победу над американским бойцом MMA Дрю Добером на турнире UFC 259. После поединка дос Аньос призвал прекратить шумиху вокруг российского бойца.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее сообщалось, что дос Аньос бросил вызов Нурмагомедову в ответ на вызов Махачева.