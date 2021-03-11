Махачев: я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев ответил бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Рафаэлю дос Аньосу.
Махачев: я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой
  • © UFC/Zuffa LLC

«Я позабочусь, чтобы Хабиб Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой», — написал Махачев в своём Twitter.

7 марта Ислам Махачев одержал досрочную победу над американским бойцом MMA Дрю Добером на турнире UFC 259. После поединка дос Аньос призвал прекратить шумиху вокруг российского бойца.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее сообщалось, что дос Аньос бросил вызов Нурмагомедову в ответ на вызов Махачева.

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