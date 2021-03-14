Дос Аньос: не проблема провести бой с Махачевым, но мне нужно слово Нурмагомедова, что он будет следующим

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Рафаэль дос Аньос рассказал, при каких условиях он готов провести поединок против россиянина Ислама Махачева.
Дос Аньос: не проблема провести бой с Махачевым, но мне нужно слово Нурмагомедова, что он будет следующим
  • Reuters
  • © ZubairaTukhugov

«Когда у меня был пояс, я попросил Али Абдель-Азиза, который тогда был моим менеджером, о реванше с Хабибом. Но Али всегда защищал своего друга, оберегал его от меня. Для меня не проблема провести бой против Махачева. Но если его команда так сильно в него верит, то мне необходимо слово Хабиба, что он будет следующим биться со мной», — написал в своём Twitter дос Аньос.

Первый бой бразильца с Нурмагомедовым состоялся в 2014 году и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

32-летний чемпион UFC объявил завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Фергюсон в грубой форме отклонил вызов на бой от Махачева.

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