Фергюсон в грубой форме отклонил вызов на бой от Махачева

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал вызов от россиянина Ислама Махачева, который хотел бы подраться с ним в июле 2021 года.

«Младший мордастого хочет получить бой. Типичный даги-файтер говорит: «Мы должны подраться! Нет, не сейчас. Скоро! Мы должны драться. Но не прямо сейчас. Может быть, в следующем году». Никакого неуважения, пошёл ты к чёрту! Скоро новости о поединке! И нет, это не этот чувак», — написал в Instagram Фергюсон.

В последнем поединке Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приёмом, после чего вызвал Фергюсона на бой.

Ранее сообщалось, что дос Аньос бросил вызов Нурмагомедову в ответ на вызов Махачева.