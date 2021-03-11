Фергюсон в грубой форме отклонил вызов на бой от Махачева
- Reuters
«Младший мордастого хочет получить бой. Типичный даги-файтер говорит: «Мы должны подраться! Нет, не сейчас. Скоро! Мы должны драться. Но не прямо сейчас. Может быть, в следующем году». Никакого неуважения, пошёл ты к чёрту! Скоро новости о поединке! И нет, это не этот чувак», — написал в Instagram Фергюсон.
В последнем поединке Махачев победил американца Дрю Добера удушающим приёмом, после чего вызвал Фергюсона на бой.
Ранее сообщалось, что дос Аньос бросил вызов Нурмагомедову в ответ на вызов Махачева.