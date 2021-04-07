Глава EFC ответил, планируется ли проведение турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году
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«В сентябре мы проведём только один турнир — памяти Абдулманапа Магомедовича (Нурмагомедова. — RT). Но мы пока не обсуждали идею провести данное шоу совместно с кем-либо. Мы в состоянии сами сделать это на любом уровне. Пока переговоры не ведутся, но посмотрим. Если это будет интересно и нам, и Fight Nights, почему нет? В прошлом году провели хороший турнир», — сказал Завуров.
Ранее он сказал, почему Хабиб Нурмагомедов не посетил турнир EFC 35.