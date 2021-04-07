Глава EFC ответил, планируется ли проведение турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году

Президент Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров ответил, планирует ли промоушен устроить турнир памяти Абдулмана Нурмагомедова в 2021 году и намерен ли вновь провести его совместно с AMC Fight Nights.

«В сентябре мы проведём только один турнир — памяти Абдулманапа Магомедовича (Нурмагомедова. — RT). Но мы пока не обсуждали идею провести данное шоу совместно с кем-либо. Мы в состоянии сами сделать это на любом уровне. Пока переговоры не ведутся, но посмотрим. Если это будет интересно и нам, и Fight Nights, почему нет? В прошлом году провели хороший турнир», — сказал Завуров.

Ранее он сказал, почему Хабиб Нурмагомедов не посетил турнир EFC 35.