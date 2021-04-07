Глава EFC сказал, кто из братьев Нурмагомедовых может выступить на турнире памяти Абдулманапа

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Президент Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров ответил, существует ли вероятность того, что ныне боец Bellator Усман Нурмагомедов сможет принять участие в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году.
Глава EFC сказал, кто из братьев Нурмагомедовых может выступить на турнире памяти Абдулманапа
  • © Официальный Instagram Усмана Нурмагомедова

«В прошлый раз Усман Нурмагомедов дрался (на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. — RT). Если в этот раз всё получится, то почему нет? Я сам буду драться. Мы все наследники Абдулманапа и будем стараться выступить на этом шоу. Думаю, это будет моя последняя схватка. Хотелось бы сделать это именно на этом мероприятия. Ведь Абдулманап воспитал меня, сделал меня тем, кем я являюсь сейчас», — заявил Завуров.

Ранее он ответил, планируется ли проведение турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году.

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