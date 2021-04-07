Глава EFC сказал, кто из братьев Нурмагомедовых может выступить на турнире памяти Абдулманапа

Президент Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров ответил, существует ли вероятность того, что ныне боец Bellator Усман Нурмагомедов сможет принять участие в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году.

«В прошлый раз Усман Нурмагомедов дрался (на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. — RT). Если в этот раз всё получится, то почему нет? Я сам буду драться. Мы все наследники Абдулманапа и будем стараться выступить на этом шоу. Думаю, это будет моя последняя схватка. Хотелось бы сделать это именно на этом мероприятия. Ведь Абдулманап воспитал меня, сделал меня тем, кем я являюсь сейчас», — заявил Завуров.

Ранее он ответил, планируется ли проведение турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в 2021 году.