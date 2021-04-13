Исключение Нурмагомедова и падение Магомедшарипова: сводный рейтинг лучших российских бойцов ММА за апрель 2021 года

RT публикует сводный рейтинг лучших российских бойцов смешанных единоборств за апрель 2021 года. В связи с исключением Хабиба Нурмагомедова и поражением Петра Яна от Алджэмейна Стерлинга на первое место переместился чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков. При этом Забит Магомедшарипов упал с пятой на седьмую позицию, а Анатолий Токов выбыл из десятки сильнейших.

Исключение Нурмагомедова и Токова

Решение UFC прекратить попытки организовать юбилейный, 30-й поединок с участием Хабиба Нурмагомедова оказало огромное влияние не только на развитие лёгкого дивизиона промоушена, но и на рейтинг российских бойцов по версии RT. Бывший чемпион в категории до 70 кг исключён из числа сильнейших представителей как своей весовой категории, так и сводной табели о рангах. С учётом того, что в обеих Орёл занимал первое место, его исключение серьёзно отразилось на положении остальных.

Казалось бы, отсутствие Нурмагомедова должно было дать шанс всем остальным действующим представителям рейтинга не только сохранить, но и укрепить свои позиции. Однако на деле это удалось не всем. Помимо Хабиба, из топ-10 российских спортсменов по версии RT выпал третий номер среднего веса Bellator Анатолий Токов. Правда, в данном случае это обусловлено длительным простоем, который составляет уже 17 месяцев. Не исключено, что в скором времени боец если не получит шанс побороться за титул с Гегардом Мусаси, то хотя бы примет участие в «элиминаторе» за звание первого претендента. Но пока воспитанник Фёдора Емельяненко продолжает ждать, его обходят более активные конкуренты.

Взлёт Бибулатова и Хасбулаева

Вылет Нурмагомедова и Токова привёл к тому, что в сводный рейтинг вошли новоиспечённые чемпионы ACA в легчайшем и полулёгком весах. Магомед Бибулатов и Магомедрасул Хасбулаев стали одними из главных героев прошедшего месяца, взяв верх над яркими чемпионами из Бразилии. Причём отдельного упоминания заслуживает то, в какой манере были завоёваны титулы. Первый на протяжении пяти раундов превосходил Дэниела де Альмейду, а второй и вовсе «задушил» Фелипе Фроеса. И это с учётом того, что к бою последний подошёл пусть и с небольшим, но перевесом, что могло сказаться как в стойке, так и в партере.

В итоге оба россиянина попали в число сильнейших бойцов ММА по версии RT. При этом немного выше оказался Бибулатов, имеющий более внушительный послужной список. Недавний триумф позволил ему стать первым в истории бойцом, выигравшим титулы в ACA, ACB, WFCA и WSOF.

Простой Магомедшарипова

По большому счёту последовать по пути Токова мог и Али Исаев, но статус действующего чемпиона PFL и запланированный на май поединок позволили ему отстоять свою позицию в рейтинге. Благодаря исключению Нурмагомедова он поднялся на одну строчку и оказался на восьмой. При этом выше расположился Забит Магомедшарипов, потерявший сразу две позиции. В марте он был пятым, но успехи конкурентов, длительный простой и неопределённость относительно будущего сыграли свою роль. Пока доподлинно неизвестно, когда ждать возвращения звёздного полулегковеса и произойдёт ли оно вообще. В прошлом году тренер Мансур Учакаев говорил о проблемах подопечного с мотивацией, и непохоже, чтобы они были решены.

Потеря позиций Магомедшарипова пошла на пользу Аскару Аскарову, Магомеду Анкалаеву и Исламу Махачеву. Каждый из них поднялся не на одну, а на две строчки, и они оккупировали места с четвёртого по шестое. При этом наследник Хабиба Нурмагомедова мог оказаться и выше. Он крайне ярко проявил себя на UFC 259 и выиграл досрочно, но этого оказалось недостаточно. Всё же Анкалаев не только входит в десятку сильнейших полутяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата, но и совсем недавно взял верх над более серьёзным противником.

Лидерство Немкова

Ещё месяц назад Пётр Ян находился на втором месте в сводном рейтинге и считался сильнейшим российским бойцом после Хабиба Нурмагомедова. По большому счёту даже результат битвы с Алджэмейном Стерлингом не заставил усомниться в его мастерстве и таланте, но подобное поведение всё же не могло остаться незамеченным. Не важно, что привело к нанесению запрещённого удара, команда угловых или увлечённость боем, но факт остаётся фактом. Боец нарушил правила и потерпел первое поражение в UFC, при этом лишившись статуса чемпиона.

В этих условиях первое место в рейтинге перешло к Вадиму Немкову — единственному российскому чемпиону в топ-промоушенах. После ухода Джона Джонса полутяжёлый дивизион Bellator способен составить конкуренцию UFC, поэтому не стоит недооценивать заслуги воспитанника Фёдора Емельяненко. Ян переместился на второе место, а третьим стал один из лидеров тяжёлого веса чемпионата — Александр Волков.