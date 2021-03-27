Решением судей и удушением сзади: как Бибулатов и Хасбулаев завоевали чемпионские титулы на ACA 120

В Санкт-Петербурге прошёл турнир ACA 120. Магомед Бибулатов взял верх над Дэниелем де Альмейдой в поединке за титул в легчайшем весе, а Магомедрасул Хасбулаев досрочно победил Фелипе Фроеса и стал новым чемпионом в полулёгкой категории. При этом Иван Штырков одержал победу над Муратом Гуговым, а бой между Салманом Жамалдаевым и Диего Брандао завершился дисквалификацией из-за запрещённого удара в голову.

ACA 120 в Санкт-Петербурге обещал стать самым крупным турниром промоушена если не всего 2021 года, то как минимум его первой половины. В двух главных поединках вечера на кону стояли чемпионские титулы, а звёзды российских смешанных единоборств значились не только в основном, но и в предварительном карде. Так, на разогреве выступал полутяжеловес Иван Штырков, ещё в декабре вместе с Магомедом Исмаиловым закрывавший программу 115-го шоу. Тогда Уральский Халк потерпел поражение и в целом не смог составить серьёзной конкуренции оппоненту. Поэтому битва с Муратом Гуговым должна была стать для Ивана во многом определяющей и показать, сумел ли он извлечь уроки из недавней неудачи.

Штырков стал последним крупным подписанием ACA, в связи с чем промоушен наверняка возлагал на него большие надежды. С уходом Исмаилова организация потеряла свою главную звезду, а у Ивана был потенциал занять его место. Но сначала ему нужно было вновь почувствовать уверенность и вернуться на победную серию, что наверняка понимали и матчмейкеры. И на бумаге Гугов подходил для этих задач: Мурат проиграл в последней схватке и не входил в десятку сильнейших полутяжеловесов.

Однако лёгкой прогулки не получилось. Большую часть поединка именно Гугов работал первым номером, а Штырков хоть и попадал чаще, но в основном лишь обозначал атаки. В боксе оба смотрелись невыразительно, а лоу-кики Ивана особой опасности не несли. Бывший боец RCC уступил центр клетки, с огромным трудом пробирался на ближнюю дистанцию, а в концовке первого раунда ещё и пропустил тейкдаун. Возможно, именно это поспособствовало тому, что уже в середине второго отрезка вскрылись давние проблемы уральца с выносливостью.

Наиболее насыщенной получилась последняя пятиминутка, по ходу которой противники несколько раз устраивали рубку в стойке. В ней также было сложно назвать явного лидера: вначале Гугов несколько раз попал прямыми ударами, а на ближней дистанции увереннее смотрелся Штырков. Однако Иван забрал концовку, что могло повлиять на решение большинства судей. Двое из трёх арбитров отдали ему предпочтение и позволили одержать победу.

В целом, предварительный кард прошёл в напряжённой борьбе. Большинство схваток продлились все запланированные раунды, а досрочно взять верх удалось лишь Амирхану Гулиеву. Серией мощных лоу-киков он серьёзно повредил ногу Дмитрию Кривульцу, а довершил начатое причудливым рычагом колена из положения стоя. Для него этот успех стал десятым подряд в карьере. Подобная отметка покорилась и Исламу Омарову, оказавшемуся сильнее Биберта Туменова. В классическом противостоянии борца и ударника удача сопутствовала первому, чему способствовали семь успешных тейкдаунов. При этом его визави был очень опасен в стойке, а во втором раунде вполне мог оформить очередной нокаут.

В подобном ключе развивалась дуэль с участием Рашида Магомедова. В первом раунде экс-боец UFC позволил Мухамеду Кокову пять раз перевести себя на настил, однако во втором воспользовался усталостью противника и перехватил инициативу. В разменах он заметно превосходил визави, а эффектные удары коленями и хай-кики не раз достигали цели.

Третий отрезок получился очень напряжённым. Дебют вновь остался за Коковым, но удержать оппонента на полу все пять минут он не смог. Магомедов поднялся на ноги и забрал концовку. Возможно, именно это позволило ему одержать победу раздельным решением судей и продлить успешную серию до двух боёв.

Две последующие битвы не продлились всю дистанцию. Но если сражение между тяжеловесами Салимгереем Расуловым и Денисом Смолдаревым завершилось нокаутом последнего, то поединок Салмана Жамалдаева с Диего Брандао — скандалом. Во втором раунде бразилец нанёс запрещённый удар ногой по голове находившегося в лежачем положении оппонента. Исход получился в точности таким же, как и в противостоянии Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга на UFC 259. После консультации с врачом рефери принял решение остановить бой и дисквалифицировать Брандао, тем самым отдав победу Жамалдаеву. Причём болельщики наверняка остались разочарованы подобным итогом. Первая пятиминутка получилась крайне насыщенной и вполне могла претендовать на звание одной из лучших в 2021 году в российских ММА.

После этого в клетке появились участники титульного поединка. Из-за второго подряд провала на взвешивании Фелипе Фроеса его битва с Магомедрасулом Хасбулаевым была разжалована из статуса главной, а сам бразилец был лишён возможности претендовать на пояс. Таким образом, главная интрига состояла в том, сумеет ли двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова с третьей попытки стать чемпионом лиги.

Поначалу соперники решили посоревноваться в стойке, но в этом аспекте Хасбулаев уступал. В соперничестве с превышающим его в габаритах Фроесом ему приходилось постоянно прорываться на ближнюю дистанцию, чего и ждал бразильский контрпанчер. Несколько раз он неплохо попал по голове претендента, в связи с чем у того открылось рассечение.

Однако Магомедрасул быстро произвёл корректировки и решил воспроизвести план на бой предыдущего соискателя трофея — Марата Балаева. Хасбулаев задействовал свои борцовские навыки и в кратчайшие сроки затащил Фроеса на настил. Там преимущество россиянина было колоссальным, а к концу отрезка и сам бразилец начал истекать кровью.

В последующих двух раундах Хасбулаев продолжил переводить Фроеса на настил, где безраздельно доминировал. Выйти на болевой или удушающий не получалось, зато обрабатывать голову и корпус ничего не мешало. Помимо физического урона бразилец тратил много сил, что стало сказываться и в стойке. Именно из-за усталости ещё в третьем раунде он пропустил увесистый оверхенд, а в четвёртом и вовсе оказался в нокдауне. Магомедрасул своего не упустил, забрал спину и провёл удушающий сзади. Фелипе отчаянно сопротивлялся, но был вынужден сдаться.

Не менее ожесточённой получилась дуэль Магомеда Бибулатова с Дэниелем де Альмейдой. Ранее в интервью RT претендент признавался, что Рамзан Кадыров советовал ему действовать спокойно и не драться зрелищно. На первых же секундах россиянин исполнил эффектный удар ногой в прыжке с разворота, а потом ещё не раз угрожал вертушками и без оглядки шёл вперёд. Однако вовремя взял себя в руки и в концовке попытался закрепить успех тейкдауном. Правда, это чуть было не сыграло с ним злую шутку. На последних секундах Жубилео поймал визави на гильотину и держал в ней до гонга.

В оставшихся раундах Бибулатов продолжил демонстрировать богатейший арсенал, применяя свои умения во всех аспектах битвы. В стойке он радовал эффектными хай- и спинниг-киками, а в одном из эпизодов даже попробовал исполнить удар колесом (cartwheel kick) — встал на две руки, а ногами попытался попасть в голову сопернику. Всё это он чередовал с борьбой и грэпплингом, где также смотрелся предпочтительнее.

По большому счёту, по ходу схватки Магомед лишь раз позволил Жубилео взять инициативу в свои руки. Произошло это в пятом раунде, когда действующий чемпион попал правым оверхендом. Претендента затрясло, но он сумел выстоять. Заключительная пятиминутка осталась за бразильцем, однако изменить положение дел это уже не могло. Бибулатов выиграл единогласным решением судей и добавил в свою коллекцию титул ACA в легчайшем весе. Ранее он уже выигрывал трофеи в ACB, WFCA и WSOF. Правда, последние два — в наилегчайшей категории.