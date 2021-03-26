Хасбулаев победил Фроеса и стал чемпионом ACA в полулёгком весе

Россиянин Магомедрасул Хасбулаев одержал победу над бразильцем Фелипе Фроесом в соглавном поединке турнира ACA 120 в Санкт-Петербурге.

Поединок завершился в четвёртом раунде победой Хасбулаева удушающим приёмом.

Таким образом, российский боец завоевал вакантный титул чемпиона ACA в полулёгком весе. Бразилец, проваливший взвешивание, даже в случае победы не стал бы новым чемпионом.

Для Хасбулаева эта победа стала 33-й в карьере при восьми поражениях. Фроес проиграл в пятый раз при 20 победах.

Ранее сообщалось, что Штырков победил Гугова на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.