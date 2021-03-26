Хасбулаев победил Фроеса и стал чемпионом ACA в полулёгком весе
- © Официальное сообщество ACA в «ВКонтакте»
Поединок завершился в четвёртом раунде победой Хасбулаева удушающим приёмом.
Таким образом, российский боец завоевал вакантный титул чемпиона ACA в полулёгком весе. Бразилец, проваливший взвешивание, даже в случае победы не стал бы новым чемпионом.
Для Хасбулаева эта победа стала 33-й в карьере при восьми поражениях. Фроес проиграл в пятый раз при 20 победах.
Ранее сообщалось, что Штырков победил Гугова на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.