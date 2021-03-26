Штырков рассказал, за счёт чего сумел победить Гугова на ACA 120

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал победу над соотечественником Муратом Гуговым в поединке на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.

«Сильно устал, даже на эмоции сил не было. Ручки поднял, порадовался и всё. Хороший, близкий бой, жёсткий соперник. Это тот случай, о котором я говорил перед боем. Когда ребята, у которых нет медиа-имён, могут устроить любому прокаченному хайповому бойцу такую мясорубку, что мало не покажется. Слава Богу, что у меня есть привычка переоценивать соперника и быть готовым максимально под любого. Думаю, что доля победы есть из-за этого психологического настроя», — приводит слова Штыркова пресс-служба ACA.

Он отметил, что исход поединка решился в последней минуте третьего раунда.

«Вот этот последний клинч, когда я был сетки, и осталась последняя минута, я понял, что вот это она, и она все и решит. Я понял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Перевод был импровизацией, был на характере — я понял, что или сейчас сделаю что-то или, отдав столько сил, поднимут руку не мне», — добавил 32-летний боец.

Бой продлился все три раунда и завершился в пользу Штыркова раздельным решением судей. Теперь на его счету 18 побед, два поражения и одна ничья в MMA.

Ранее Штырков заявил, что АСА не заинтересован в его бое с Александром Емельяненко