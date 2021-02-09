Штырков заявил, что АСА не заинтересован в его бое с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что промоушен Absolute Championship Akhmat (АСА) не заинтересован в организации его боя с другим россиянином Александром Емельяненко.
Штырков заявил, что АСА не заинтересован в его бое с Александром Емельяненко
  • © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

«Организациям интересно устраивать поединки известных бойцов, которые привлекают как можно больше аудитории. Если будут предложения по тяжёлому весу, как, к примеру, с Александром Емельяненко, то почему бы и не рассмотреть такой вариант? Но, подписавшись в лигу, я отдаю все решения по боям руководству лиги и своему менеджеру. Относительно резких слов Александра в адрес соперников я знаю, что он это делает не из агрессии. Если это нужно людям, почему бы не подогреть интерес? Естественно, всё в рамках адекватности. У меня к нему нет никакой неприязни. Но мне почему-то кажется, что идея моего боя с Александром хотя и реальна, но АСА она не интересна. Как я понял, его отношения с лигой не очень хорошо закончились. Больше на турниры его не приглашали. Непонятно, какая сейчас ситуация. Будет ли он вообще драться, в какой он форме и интересны ли ему сейчас бои», — сказал Штырков «Чемпионату».

В последний раз Александр Емельяненко проводил официальный поединок в июле 2020 года, когда проиграл средневесу Магомеду Исмаилову.

Ранее Штырков оценил свои шансы на чемпионский пояс в ACA.

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