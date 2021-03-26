Боец MMA Бибулатов объяснил, почему Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат»

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов объяснил, почему Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат».

«Сложно сказать, закрыт ли для Александра вход в клуб. Емельяненко пришёл в команду, ему помогали, всё делали для него, он жил в резиденции, но при этом несколько раз нарушал данное им слово. Понятно, что людям это надоело. Поэтому решение руководства понятно. Уверен, что на их месте все поступили бы так же. Лично я слышал, что Александр хотел вернуться в команду и вновь выступать в лиге», — сказал Бибулатов в интервью RT.

Ранее Бибулатов рассказал о советах главы Чечни Рамзана Кадырова перед турниром ACA 120, на котором он сразится с Даниэлем де Алмейдой.