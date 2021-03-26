Боец MMA Бибулатов объяснил, почему Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат»

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Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов объяснил, почему Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат».
Боец MMA Бибулатов объяснил, почему Александр Емельяненко покинул бойцовский клуб «Ахмат»
  • РИА Новости

«Сложно сказать, закрыт ли для Александра вход в клуб. Емельяненко пришёл в команду, ему помогали, всё делали для него, он жил в резиденции, но при этом несколько раз нарушал данное им слово. Понятно, что людям это надоело. Поэтому решение руководства понятно. Уверен, что на их месте все поступили бы так же. Лично я слышал, что Александр хотел вернуться в команду и вновь выступать в лиге», — сказал Бибулатов в интервью RT.

Ранее Бибулатов рассказал о советах главы Чечни Рамзана Кадырова перед турниром ACA 120, на котором он сразится с Даниэлем де Алмейдой.

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