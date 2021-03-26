Боец MMA Бибулатов: чувствуем, когда Кадыров переживает за нас

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов рассказал о советах главы Чечни Рамзана Кадырова перед турниром, на котором он сразится с Даниэлем де Алмейдой на ACA 120.

«Сказал не торопиться, не драться зрелищно, главное — результат. Спокойно и хладнокровно провести первые раунды, а там уже смотреть по ситуации. Связывался со мной накануне, спрашивал, как прошла весогонка. Рамзан Ахматович очень плотно следит за всеми бойцами, находится в курсе, постоянно волнуется за нас. А когда переживает он, то мы это чувствуем», — сказал Бибулатов в интервью RT.

Ранее Бибулатов заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Джонсоном.