Бибулатов заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов высказался о возможных поединках с американцем Деметриусом Джонсоном и соотечественником Петром Яном.

«Скажу честно, поединок с Деметриусом предпочёл бы даже возвращению в UFC. Не скажу, что это моя мечта, но очень хотел бы с ним подраться. Другие особо не интересуют. Генри Сехудо — интересный вариант, но я считаю Деметриуса более сильным бойцом. Что касается Петра, то зачем мне с ним биться? У нас хорошие отношения, мы постоянно на связи. Но сейчас даже не думаю об этом. Все мысли только о Жубилео», — сказал Бибулатов в интервью RT.

Ранее Бибулатов рассказал, кто из бойцов вдохновлял его в начале карьеры.