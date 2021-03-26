Бибулатов рассказал, кто из бойцов вдохновлял его в начале карьеры

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов ответил на вопрос, кто являлся для него источником вдохновения в начале карьеры.

«Не сказал бы, что хотел быть похожим на того или иного спортсмена. У одного меня восхищала ударная техника, у другого — борцовские навыки, у третьего — стиль ведения боя. Например, в стойке мне всегда импонировал Кейн Веласкес. В плане борьбы никто рядом не стоит с Хабибом Нурмагомедовым — как он переводит соперников на настил, как вяжет внизу. Другие пытаются делать то же самое, но у них не получается так же легко, как у него. В грепплинге впечатляет Чарльз Оливейра. Посмотрите, сколько досрочных побед сдачей он одержал. Если всё собрать воедино, самый крутой боец — Деметриус Джонсон. Именно он является наиболее сбалансированным спортсменом ММА», — сказал Бибулатов в интервью RT.

Ранее Бибулатов прокомментировал результат матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.