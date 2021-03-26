Бибулатов — о матче Мальты и России: с более серьёзными соперниками подопечные Черчесова покажут себя лучше

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов прокомментировал результат матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.

«Со слабыми командами сборная России смотрится несколько хуже, чем с сильными. В матче с Мальтой выступили так себе, но главное — результат. Думаю, с более серьёзными соперниками подопечные Станислава Черчесова покажут себя лучше. Не стоит судить по одной встрече. В конце концов забили три мяча и одержали победу», — сказал Бибулатов RT.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Ранее Бибулатов рассказал о своих футбольных пристрастиях.