Бибулатов — о матче Мальты и России: с более серьёзными соперниками подопечные Черчесова покажут себя лучше

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов прокомментировал результат матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.
Бибулатов — о матче Мальты и России: с более серьёзными соперниками подопечные Черчесова покажут себя лучше
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«Со слабыми командами сборная России смотрится несколько хуже, чем с сильными. В матче с Мальтой выступили так себе, но главное — результат. Думаю, с более серьёзными соперниками подопечные Станислава Черчесова покажут себя лучше. Не стоит судить по одной встрече. В конце концов забили три мяча и одержали победу», — сказал Бибулатов RT.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

Ранее Бибулатов рассказал о своих футбольных пристрастиях.

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