Бибулатов — о матче Мальты и России: с более серьёзными соперниками подопечные Черчесова покажут себя лучше
- © РФС
«Со слабыми командами сборная России смотрится несколько хуже, чем с сильными. В матче с Мальтой выступили так себе, но главное — результат. Думаю, с более серьёзными соперниками подопечные Станислава Черчесова покажут себя лучше. Не стоит судить по одной встрече. В конце концов забили три мяча и одержали победу», — сказал Бибулатов RT.
Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.
Ранее Бибулатов рассказал о своих футбольных пристрастиях.