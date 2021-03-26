Бибулатов о футбольных пристрастиях: самый любимый клуб — ПСЖ

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов рассказал о своих футбольных пристрастиях.

«В каждой лиге у меня есть свои любимые клубы. В Германии — дортмундская «Боруссия», в Италии — «Милан», в Англии — «Ливерпуль» и «Челси», у нас, в первую очередь, «Ахмат», а в еврокубках болею за ЦСКА и «Зенит». В Испании предпочитаю «Реал». Также поддерживал «Барселону», когда за них выступал Роналдиньо. Как только он ушёл — перестал. При этом самый любимый клуб — «Пари Сен-Жермен». В своё время я жил в Париже — совсем недалеко от стадиона «Парк де Пренс», — сказал Бибулатов RT.

Также боец высказался о будущем главной звезде футбола.

«Холланд сейчас очень хорош: много забивает как за сборную, так и за клуб. И это несмотря на то, что партнёры у него не самые сильные. У «Пари Сен-Жермен» состав гораздо мощнее, поэтому у Мбаппе гораздо более серьёзная поддержка. Это напоминает мне ситуацию в «Барселоне», где тому же Месси ассистировали Хави и Андрес Иньеста. Мне кажется, это скажется и в случае с Киллианом. В ближайшее время он будет смотреться предпочтительнее», — добавил он.

Ранее Бибулатов рассказал об увлечении видеоиграми.