Бибулатов — об увлечении играми: я не такой идиот, чтобы разбивать телефоны

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов описал свой идеальный день.

«Я очень люблю спать, поэтому проснулся бы не раньше обеда. Вечером сходил бы в зал, а день провёл бы дома. Честно признаться, редко куда-то выбираюсь. Посидеть в ресторане — для меня большая редкость», — сказал Бибулатов RT.

Также боец рассказал об увлечении играми.

«В свободное время могу поиграть в видеоигры. Если есть возможность, то на компьютере, нет — на телефоне. Да, не самая яркая жизнь: дом — тренировка, тренировка — дом. Могу встретиться с друзьями, но проблема в том, что сам живу в Грозном, а они — в селе. Поэтому обычно видимся раз в две недели. В большинстве своём играю в PUBG (PlayerUnknown's Battlеgrounds). Получается довольно неплохо. Сам поставил бы себе четвёрку. Зовут принять участие в разных турнирах, но я отказываюсь. Знаю, что там, скорее всего, проиграю», — рассказал он.

Бибулатов также ответил на вопросы, как переживает неудачи в видеоиграх и ломал ли геймпады.

«Бывает очень обидно, но чтобы разбить телефон… Я не такой идиот (смеётся). Ещё покупать новый из-за этого. Плюс в основном меня злит не сам процесс, а мои друзья, с которыми играю в одной команде, а также читеры. Если вижу такого, сразу отправляю жалобу. Правда, однажды такое и со мной случилось», — добавил он.

Ранее Бибулатов рассказал, сколько максимально гонял.