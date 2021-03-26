Российский боец MMA Бибулатов рассказал, сколько максимально гонял перед боем

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Бибулатов оценил своё состояние перед поединком с Даниелем де Альмейдой по прозвищу Жубилео.

«Всё отлично. Провёл два-три тяжёлых сбора и нахожусь в хорошей форме. На этот раз весогонка далась гораздо легче — для меня не проблема уложиться в лимит легчайшего дивизиона (до 61,2 кг). Находился в весе ещё накануне официальной процедуры», — сказал Бибулатов RT.

Также боец рассказал, сколько максимально гонял.

«Я старался не заниматься экстремальными весогонками. Бывало, что за неделю до взвешивания у меня оставалось шесть лишних килограммов. В последнее время — и вовсе не больше четырёх. Чем быстрее ты избавляешь от массы, тем сложнее проходит восстановление. Я пытаюсь сделать этот процесс предельно комфортным, чтобы в самой схватке чувствовать себя нормально.

При этом однажды я начинал подготовку к битве, на 16,5 кг превышая лимит категории. Из-за травмы набрал вес, поэтому пришлось попотеть, чтобы уложиться в лимит наилегчайшего дивизиона. Но тогда до турнира оставалось больше месяца», — добавил он.

Ранее было опубликовано видео эффектного нокаута Бибулатова на турнире ACA 112.