Бибулатов лишил Алмейду титула чемпиона ACA в легчайшем весе
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Поединок продолжался все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу Бибулатову, который, таким образом, отобрал титул чемпиона ACA в легчайшем весе, принадлежавший бразильцу.
Чемпионский пояс Бибулатову вручил шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
Для Бибулатова эта победа стала 18-й в карьере при двух поражениях. На счету Алмейды теперь семь поражений при 28 победах.
Ранее сообщалось, что Хасбулаев победил Фроеса и стал чемпионом ACA в полулёгком весе.