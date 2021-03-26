Бибулатов лишил Алмейду титула чемпиона ACA в легчайшем весе

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Россиянин Магомед Бибулатов одержал победу над бразильцем Дэниэлем де Алмейдой в главном поединке на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге.
Бибулатов лишил Алмейду титула чемпиона ACA в легчайшем весе
  • © Официальное сообщество ACA в «ВКонтакте»

Поединок продолжался все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу Бибулатову, который, таким образом, отобрал титул чемпиона ACA в легчайшем весе, принадлежавший бразильцу.

Чемпионский пояс Бибулатову вручил шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Для Бибулатова эта победа стала 18-й в карьере при двух поражениях. На счету Алмейды теперь семь поражений при 28 победах.

Ранее сообщалось, что Хасбулаев победил Фроеса и стал чемпионом ACA в полулёгком весе.

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