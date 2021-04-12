Менеджер Магомедшарипова рассказал, когда россиянин вернётся в октагон
- Забит Магомедшарипов / РИА Новости /© Владимир Астапкович
«Думаю, что новости будут в течение месяца. Забит подерётся, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, надо просто подраться с кем-то из топовых соперников. Надо подраться, а там уже за титул. Думаю, что за этим время не станет», — цитирует Магомедова ТАСС.
Забит Магомедшарипов последний раз выходил октагон в ноябре 2019 года. На турнире в Москве он решением судей победил американца Келвина Каттара.
Ранее менеджер Махачева назвал бойца, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.