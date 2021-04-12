Менеджер Магомедшарипова рассказал, когда россиянин вернётся в октагон

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулёгкой весовой категории, проведёт свой следующий поединок летом 2021 года.

«Думаю, что новости будут в течение месяца. Забит подерётся, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, надо просто подраться с кем-то из топовых соперников. Надо подраться, а там уже за титул. Думаю, что за этим время не станет», — цитирует Магомедова ТАСС.

Забит Магомедшарипов последний раз выходил октагон в ноябре 2019 года. На турнире в Москве он решением судей победил американца Келвина Каттара.

Ранее менеджер Махачева назвал бойца, которого хотел бы видеть следующим оппонентом своего подопечного.