Глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко

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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем и когда может провести следующий поединок легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.
Глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Если наш план сработает, то бой Алистара Оверима и Фёдора будет мне очень интересен. Как и бой Джуниора дос Сантоса с Емельяненко. Думаю, что Фёдор будет драться через несколько месяцев. Думаю, в конце лета или начале осени мы увидим его в клетке», — цитирует Кокера MMAJunkie

Экс-чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос недавно были уволены из UFC и ведут переговоры с Bellator.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.

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