Глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко
- © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images
«Если наш план сработает, то бой Алистара Оверима и Фёдора будет мне очень интересен. Как и бой Джуниора дос Сантоса с Емельяненко. Думаю, что Фёдор будет драться через несколько месяцев. Думаю, в конце лета или начале осени мы увидим его в клетке», — цитирует Кокера MMAJunkie.
Экс-чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос недавно были уволены из UFC и ведут переговоры с Bellator.
Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.