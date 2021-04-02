Глава Bellator рассказал, когда может состояться следующий бой Фёдора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем и когда может провести следующий поединок легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко.

«Если наш план сработает, то бой Алистара Оверима и Фёдора будет мне очень интересен. Как и бой Джуниора дос Сантоса с Емельяненко. Думаю, что Фёдор будет драться через несколько месяцев. Думаю, в конце лета или начале осени мы увидим его в клетке», — цитирует Кокера MMAJunkie.

Экс-чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос недавно были уволены из UFC и ведут переговоры с Bellator.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.