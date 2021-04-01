Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом, также бойцом MMA, Фёдором Емельяненко.

«Мама не лезет уже в наши отношения. В мои дела не лезет давно, в дела Фёдора, наверное, тоже. Привыкла уже ко всему, что про нас говорят и что между нами происходит, поэтому спокойно ко всему этому относится», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.

Он отметил, что между ним и братом нет никакого конфликта.

«Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Он нашёл людей, с которыми ему приятно общаться, я нашёл своё окружение. Мы не лезем друг другу ни в общение, ни в личную жизнь», — добавил боец.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что состояние Александра Емельяненко его сильно напугало.